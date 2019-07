IT-firmaer fusionerer i Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 01. juli 2019 - 16:47

I en fusion med virksomheden Ikiorti, etablerer Notora pr. 1. juli kontor i Nuuk.

Det oplyser den danske IT-firma, Notora Aps, i en pressemeddelelse.

Ikiorti ejes af Brian Kjær, som har mange års erfaring med implementering af IT-systemer i Grønland. Derved udvider Notora Aps sig, og kan nu lokaliseres i Nuuk.

Kendskab til fiskeindustrien

Notora er allerede tilstede i Grønland igennem samarbejder og har derved dybere kendskab til den grønlandske fiskeindustri. Den nye afdeling bliver Notoras femte siden 2013.

-Jeg er stolt af, at vi nu kan løse alle vores opgaver lokalt. Vi vil gøre en forskel ved at opbygge lokalviden ved hjælp af kontorerne i Roskilde, Aalborg, Aarhus, Odense og nu også Nuuk. Det er helt nødvendigt med en stærk tilstedeværelse i Grønland for at kunne håndtere de specifikke udfordringer, som grønlandske virksomheder står med, siger kommerciel ansvarlig i Notora, Marie Lilholt om den oversøiske udvidelse.

Skaber nye arbejdspladser

Ikiorti, der har specialiseret sig indenfor Microsoft Dynamics NAV og Notora, der arbejder med den samme koncept, har tidligere samarbejdet omkring implementering af Microsoft Dynamics NAV til en af de store grønlandske fødevarevirksomheder. Nu vil de to virksomheder fokusere på at optimere de grønlandske virksomheders interne digitale processer, effektivisere deres arbejdsgange og bearbejde deres nøgleudfordringer, hvor end i værdikæden de befinder sig. Sådan lyder det i Notora Aps’ pressemeddelelse.

-At vi nu får muligheden for at ansætte og uddanne lokale NAV konsulenter i Grønland er et mål, jeg har haft længe. På den måde kan vi opretholde og udbygge den nærhed og det tætte samarbejde, vi i Ikiorti har med vores kunder. Dette bliver bare væsentligt nemmere med folk lokalt i Grønland som en del af det stærke team i Notora, siger ejer af Ikiorti og Senior Consultant i Notora, Brian Kjær i en pressemeddelelse.

-At Notora etablerer kontor i Grønland er næste step i et naturligt vækstscenarie, hvor vi vokser og tiltrækker nye kompetente medarbejdere, siger CEO i Notora Aps, Thomas Blak i en pressemeddelelse.