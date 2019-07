It-ekspert: Pas på gratis netforbindelser på ferieturen

Ritzaus Bureau / Redaktionen Tirsdag, 02. juli 2019 - 07:56

Hvis sommerferien går til udlandet, skal man passe på de gratis netforbindelser, da de kan være fælder fra hackere, som vil stjæle ens oplysninger.

Sådan lyder advarslen fra Ingeniørforeningen.

Det gælder især gratis forbindelser på caféer og restauranter eller områder, hvor der ikke kan forventes at være adgang til internettet.

Der kan også være eksempler på netværk, som hackere har navngivet, så de for eksempel ligner den forbindelse, som ens hotel tilbyder.

Men samtidig kan der være et krav om, at man skal afgive sine oplysninger, inden man får lov at bruge netværket.

- Vi ser netværk, der bliver misbrugt til at opsnappe dine hemmeligheder - for eksempel adgangskode til din mail, siger Jørn Guldberg, der er ekspert i it-sikkerhed hos Ingeniørforeningen.

- Hvis du først er på netværket, kan de lytte med på, hvad du sender via din mobil eller computer, og oplysningerne vil kunne blive brugt til at lave identitetstyveri, siger han.

Ifølge en undersøgelse blandt 2000 danskere, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen, slår hver fjerde dansker wi-fi fra på ferien.

Jørn Guldberg anbefaler, at alle inden ferien slår wi-fi fra på smartphones, tablets og computere. I stedet kan man bruge sin telefon som internetforbindelse.

- Langt de fleste danskere har mobilabonnenter, der gør, at du kan få gratis forbindelse via mobilen, uanset hvor man er i Europa, så det bedste råd er at bruge det.

Tele-Post i udlandet

Tele-Post har lavet en række aftaler med europæiske lande, der sikrer samme pris for at gå på nettet som i Grønland, hvis man har Tusass-abonnement. Det er: Danmark, Norge (inkl. Svalbard), Sverige, Finland, Færøerne, Åland, Island, USA, Canada, Storbritanien og Tyskland.

- Hvis man vil bruge wi-fi, så skal man sikre sig, at det er en ægte forbindelse, som man ofte ser det på hoteller, siger Jørn Guldberg.

Han anbefaler desuden, at man inden ferien tager en sikkerhedskopi af alt det, man har liggende på sin smartphone, tablet eller computer, hvis uheldet skulle være ude.