Istanbul: Tre døde og 179 kvæstede i flyulykke

Ritzaus Bureau Torsdag, 06. februar 2020 - 07:10

Dødstallet efter en flyulykke i den internationale lufthavn Sabiha Gökçen i den tyrkiske storby Istanbul er steget til tre.

Imens meldes 179 mennesker kvæstet.

Det oplyser Tyrkiets sundhedsminister, Fahrettin Koca, natten til torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ulykken skete onsdag eftermiddag lokal tid.

Her kørte et Boeing 737-fly, der skulle lande i Istanbul, af landingsbanen og gled 50-60 meter i retning mod en motorvej, før det væltede 30-40 meter ned i en grøft og til sidst stoppede et stykke borte.

Det forklarede guvernør i Istanbul Ali Yerlikaya tidligere onsdag.

Knækkede i tre dele

Indenrigsflyet fra Pegasus Airlines kom fra den vesttyrkiske by Izmir i et kraftigt regn- og blæsevejr.

Ulykken var angiveligt forårsaget af en for hård landing på den våde landingsbane.

Der var ifølge myndighederne 183 mennesker om bord på flyet: 175 passagerer, to babyer, fire stewardesser og to piloter.

Optagelser fra stedet viser, at flyet knækkede over i tre dele under ulykken, og at flyets næse blev fuldstændigt ødelagt.