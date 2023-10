Israel: Ingen tegn på luftangreb ved hospital

Ritzau Onsdag, 18. oktober 2023 - 07:02

Der er ingen tegn på et luftangreb ved al-Ahli-hospitalet i Gazastriben, siger Israels militær, som onsdag har offentliggjort en videooptagelse, som skal bevise, at det var en raket fra Islamisk Jihad, som ved et uheld ramte sygehuset.

- Der er ingen kratre - intet, som kan antyde et luftangreb, siger det israelske militær og tilføjer, at Hamas overdriver antallet af dræbte og sårede ved hospitalseksplosionen.

På videoen ses øjensynligt brande på det sted, hvorfra raketten angiveligt blev affyret.

Det israelske forsvar påpeger også, at der ikke er sket strukturelle skader på bygninger ved sygehuset, som ikke blev udsat for en direkte træffer.

Det israelske militær siger i en udtalelse til The New York Times, at hospitaler ikke er "militære mål"« for Israel.

- Militæret er ved at undersøge kilden til eksplosionen, og det prioriterer som altid præcision og pålidelighed, hedder det i en erklæring fra det israelske militær.

De palæstinensiske sundhedsmyndigheder i byen har sagt, at flere end 500 mennesker er dræbt. Dødstallet er ikke blevet bekræftet af uafhængige kilder.

De væbnede islamiske grupper Hamas og Islamisk Jihad skyder skylden for angrebet på Israel.

Rusland siger, at Israel bør lægge billedmateriale frem, som kan bevise, at landet ikke stod bag et angreb mod al-Ahli-hospitalet i Gazastriben tirsdag.

- Israel må fremlægge beviser i form af satellitfotos, hvis det ikke stod bag angrebet, skriver ministeriet.

En talskvinde for det russiske udenrigsministerium Mari Zakharova siger til Radio Sputnik, at angrebet var "en forbrydelse - en umenneskelig handling".

- Der er nogen, som åbenlyst forsøger at lægge skylden fra sig, men det er ikke nok, at man blot fremsætter kommentarer i medierne efter en sådan handling, så Israel og USA må fremlægge satellitbilleder, siger hun.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, opfordrer til "en meget grundig efterforskning af eksplosionen på hospitalet."

/ritzau/Reuters