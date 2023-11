Israel stemmer for aftale om frigivelse af 50 gidsler

Ritzau Onsdag, 22. november 2023 - 07:24

Israels regering har stemt for en aftale, som sikrer frigivelse af 50 af de gidsler, Hamas holder i Gaza.

Det meddeler premierministerens kontor i en udtalelse.

Aftalen indebærer, at de 50 gidsler vil blive løsladt i løbet af fire dage. Det drejer sig om kvinder og børn.

I løbet af de fire dage vil der være pause i kampene.

For hver tiende gidsel, der bliver frigivet ud over de 50, vil pausen blive forlænget med en ekstra dag, lyder det i udtalelsen fra Israel.

Hamas er enig

Hamas oplyser kort efter, at gruppen er blevet enig med Israel om en pause i kampe i Gaza på fire dage.

Ifølge en udtalelse fra Hamas vil gruppen frigive 50 gidsler i bytte for frigivelse af 150 palæstinensiske fanger i israelske fængsler. På begge sider drejer det sig om kvinder og børn, lyder det fra Hamas.

Israel nævner ikke frigivelse af palæstinensiske fanger i dets udtalelse.

Israels regering mødtes tirsdag aften for at beslutte, om regeringen skulle godkende aftalen.

På mødet understregede Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at en pause i kampene ikke bliver enden på krigen.

Han sagde desuden til regeringens ministre, at de stod over for "en vanskelig beslutning - men det er den rigtige beslutning".

Har taget 239 gidsler i alt

Benny Gantz, som er en af lederne i landets opposition, er gået i kriseregering med Netanyahu og deltog også ved mødet tirsdag aften.

Han sagde ligeledes, at aftalen er "vanskelig og smertefuld ud fra et menneskeligt perspektiv, men det er den rigtige aftale".

Hamas angreb Israel tidligt om morgenen lørdag 7. oktober. Gruppen tog ifølge Israels militær 239 gidsler med sig tilbage til Gazastriben.

I en udtalelse sendt til nyhedsbureauet AFP tidligt onsdag gentager Israel, at landet vil fortsætte krigen mod Hamas.

- Den israelske regering, den israelske hær og sikkerhedsstyrkerne vil fortsætte krigen for at bringe alle kidnappede tilbage, eliminere Hamas og sikre, at der ikke længere er en trussel mod staten Israel fra Gaza, lyder det i udtalelsen.