Israel mindes ofre med et minuts stilhed på månedsdag for angreb

Ritzau Tirsdag, 07. november 2023 - 15:14

Israel holder tirsdag en national sørgedag for at markere månedsdagen for den militante bevægelse Hamas' angreb 7. oktober.

Det skriver det israelske medie The Times of Israel.

Ofrene for angrebet blev mindet med et minuts stilhed på tværs af landet klokken 11 lokal tid, hvor også lokale myndigheder flagede på halvt.

Der vil også blive afholdt en række mindeceremonier blandt andet på skoler og universiteter i løbet af dagen.

Hen på eftermiddagen vil folk samles på pladser og tænde lys for de dræbte soldater og civile, skriver The Times of Israel.

Senere på aftenen afholdes der mindeceremonier for ofrenes familier både i storbyen Tel Aviv og i Jerusalem.

Efter ceremonien i Jerusalem vil de pårørende afholde en protest foran Israels parlament, Knesset. Ifølge arrangørerne kræver de en ny israelsk regering.

Omkring 1400 personer blev dræbt, og mindst 3000 blev såret, da Hamas 7. oktober angreb flere israelske kibbutzer, byer og en musikfestival nær grænsen til Gaza.

Efter Hamas' angreb nedsatte den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, en kriseregering, der omfatter dele af oppositionen.

Derudover iværksatte den israelske regering en militær offensiv mod Hamas i Gaza. Ifølge Gazas Hamas-kontrollerede sundhedsministerium rundede dødstallet i Gaza 6. november 10.000 personer.

Ud over de 1400 dræbte i Israel blev 240 personer også taget til fange af Hamas. Siden er enkelte personer blevet frigivet igen, mens andre ifølge Hamas er blevet dræbt i israelske luftangreb.

Siden angrebet har mange pårørende til de tilfangetagne israelere rejst kritik af regeringen.

Senest 4. november var der protester uden for premierminister Benjamin Netanyahus hjem i Jerusalem, hvor demonstranter ifølge nyhedsbureauet Reuters protesterede over regeringens manglende evne til at afværge angrebet 7. oktober.

