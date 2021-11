Israel går i gang med at vaccinere børn mellem 5 og 11 år

Ritzau Tirsdag, 23. november 2021 - 06:53

Israel er gået i gang med at vaccinere børn mellem 5 og 11 år mod coronavirus.

Dermed bliver landet et af de første til at give så unge børn stikket.

Formålet er at slippe for en ny bølge af smittede med covid-19.

Premierminister Naftali Bennett advarer om, at Israel lige nu oplever en "børnebølge" af covid-19. Halvdelen af de seneste bekræftede tilfælde af sygdommen har været hos børn under 11 år, skriver han på Facebook.

Ikke nogen let beslutning

De første vaccinestik med Pfizer/BioNTech-vaccinen til børn mellem 5 og 11 år blev givet mandag. I forvejen er myndighederne i gang med at give vaccinen til unge mellem 12 og 17 år.

- Lige nu, midt i epidemien, er det bedste middel til at beskytte vores børn vaccinationer, siger vaccinationseksperten Heli Nave, der mandag i Tel Aviv fulgte de første stik til de yngste børn.

Hun siger, at det ikke har været nogen let beslutning. Men de erfaringer, man har i USA, hvor de første stik til de 5- til 11-årige blev givet i tidligere på måneden, har overbevist hende og hendes kolleger.

Hen over sommeren har Israel oplevet en stigning i antallet af syge som følge af den mere smitsomme deltavariant. Det har i adskillige måneder betydet, at landet har været lukket over for omverdenen.

38 procent vil ikke lade børn vaccinere

Derfor var landet også først med de såkaldte booster-stik - et tredje stik med vaccinen - til voksne for at fastholde graden af immunitet over for corona.

Netop den vaccinationspolitik er ved at blive rullet ud også i Danmark og flere andre steder i verden.

Der bor 9,4 millioner mennesker i Israel, og befolkningen er relativt ung. 1,2 millioner er børn mellem 5 og 11 år.

Myndighederne tvivler på, at det vil lykkes at opnå flokimmunitet over for covid-19, medmindre også børnene bliver vaccineret.

En nyere måling fra sygesikringen Maccabi viser dog, at 38 procent af de israelske forældre ikke vil lade deres børn mellem 5 og 11 år vaccinere. 41 procent vil, mens 21 procent ikke har besluttet sig.

