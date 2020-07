Isproducent omdøber eskimo-is

Thomas Munk Veirum, RITZAU Tirsdag, 14. juli 2020 - 10:01

For nyligt kom det frem, at Nestlé vil ændre navnet på en amerikansk ispind kaldet Eskimo Pie, og nu følger en mindre dansk isproducent trop.

Hansens Flødeis vil nemlig ændre navnet Eskimo til O’Payo på deres udgave af den kendte ispind. Det skriver tv2.dk.

Begrundelsen fra virksomheden er, at navnet er et levn fra ”en gammel og mere uoplyst tid”.

- Det er en stor beslutning for os, og forbundet med en vis portion vemod, men vi er bestemt ikke for stolte til at lade os oplyse og kigge på, hvordan vi agerer ansvarsfuldt i vores samtid, siger salgsdirektør i Hansens Flødeis, Anders Eibye Hansen, ifølge tv2.dk.

"Kæmpe Eskimo" fortsætter

I Danmark sælges der flere andre is med "eskimo" i navnet. Det gælder blandt andet "Kæmpe Eskimo" fra isproducenten Frisko, som ejes af Unilever.

I slutningen af juni fortalte presseansvarlig hos Unilever Sandhya Forselius, at man ikke opfatter navnet som et problem:

- Vores is "Kæmpe Eskimo" har altid været et populært produkt i Danmark, og vi oplever ikke, at navnet generelt vækker anstød eller opfattes som krænkende blandt danske forbrugere, skrev hun i en kommentar til Ritzau.

"Eskimo" betegner ifølge Den Danske Ordbog personer, "der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland".

Her anføres det dog, at ordet kan virke stødende, og at "inuit" foretrækkes af folkeslaget, der også er i Nordcanada, Alaska og dele af Sibirien.