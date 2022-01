Isolations- og karantæneboliger er nu forbeholdt særligt sårbare borgere

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 17. januar 2022 - 15:46

Isolationsboliger gives nu kun til særligt sårbare eller socialt udsatte borgere. Det er den nye coronastab, der vurderer de smittedes situation.

Naalakkersuisut har besluttet at begrænse ønsket om at blive flyttet til isolations- og karantæneboliger. Den omfattende smittespredning medfører, at det ikke længere er muligt at tilbyde isolations- og karantæneboliger til alle borgere, der ønsker dette.

- På denne baggrund vil isolations- og karantæneboliger fremadrettet kun være et tilbud til en begrænset gruppe af særligt sårbare eller socialt udsatte borgere. Visitationen af borgere til isolations- og karantæneboliger vil blive varetaget af Coronamik Akiuineq ud fra fastsatte sundhedsfaglige kriterier, det skriver Naalakkersuisut på deres hjemmeside.

Coronastaben har ansvaret

Naalakkersuisut understreger, at borgere og kommunerne ikke skal tage kontakt til den nye coronastab. Det er dem, som skal kontakte vedkomne og anmode om isolations- og karantænebolig.

- Visitationen vil ske i forbindelse med, at smittede borgere bliver kontaktet telefonisk af coronastaben. Her vil medarbejderne være behjælpelige med at vurdere, om der for eksempel er pårørende i hustanden, der er i særlige risiko for alvorlig sygdom, det oplyser Naalakkersuisut.

Risikopersoner øverst på listen

Hvis et familiemedlem er smittet med corona og bor sammen med en der har stor risiko for at blive smittet, så er boligerne forbeholdt til den smittede.

- Isolations- og karantæneboliger er fremover forbeholdt socialt udsatte borgere og borgere med særlige medicinske tilstande, der f.eks. modtager immunundertrykkende behandling, eller er i overhængende risiko for alvorlig sygdom. Det skriver Naalakkersuisut i deres hjemmeside.