Island: Vulkan går i udbrud

Ritzaus Bureau Tirsdag, 19. december 2023 - 05:06

En række jordskælv har sent mandag sat gang i et længe ventet vulkanudbrud på den islandske halvø Reykjanes, som ligger syd for hovedstaden Reykjavik.

Det melder Islands Meteorologiske Institut ifølge det islandske medie RÚV om.

Fiskeribyen Grindavík, som ligger lidt syd for der, hvor vulkanen er gået i udbrud, blev allerede evakueret, efter at den første mistænkelige seismiske aktivitet begyndte at vise sig.

Den populære turistattraktion Den Blå Lagune, som er en samling af geotermiske bade, er desuden blevet lukket.

Jordskælv forud

Ifølge RÚV var der op til udbruddet en række jordskælv i området. Det største målte 4,2 på richterskalaen, som beregner jordskælvs størrelse.

På RÚV's hjemmeside kan man på mediets livestream se udbrud af lava på fjeldet Sýlingafell.

Kristín Jónsdóttir, som er direktør for Islandsk Meteorologiske Institut, siger, at udbruddet startede omkring klokken 22.20 i Island, som er en time bag Danmark, og at der er risiko for, at lavaen flyder til Grindavík.

- Det er tit sådan med udbrud som dette, at de er mest voldsomme i starten, og vi ser meget voldsom aktivitet lige nu. Vi holder tæt øje de næste timers tid, siger hun til RÚV.

Lufthavn upåvirket

Reykjaviks internationale lufthavn, som ligger cirka 15 kilometer nordvest for vulkanudbruddet, er fortsat åben, og der er ingen afgange, som er blevet aflyst af udbruddet.

- I øjeblikket er der ingen forstyrrelser, hverken hvad angår afgange eller ankomster på Keflavik Lufthavn, skriver lufthavnen på dens hjemmeside.

Reykjanes-halvøen har haft flere vulkanudbrud de seneste år i ikkebefolkede områder. Så sent som i marts 2021 begyndte lava at flyde fra en halv kilometer lang kløft bare ti kilometer fra Grindavík.