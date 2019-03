Islandske WOW Air er gået konkurs

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. marts 2019 - 07:28

En lang og sej dødskamp er dermed slut for WOW Air, der blev grundlagt i november 2011. Da selskabet var størst havde selskabet 20 fly og fløj til mere end 40 destinationer i USA, Canada, Indien og Europa. Dermed var selskabet med til at sikre Island en stor turistfremgang.

- Jeg vil aldrig kunne til­gi­ve mig selv for ikke at handle tidlig­ere, da det er ind­lysende, at WOW var et utroligt flys­elskab, og vi var på rette vej for at komme godt tilbage, skriver selskabets administrerende direktør og stifter Skuli Mogensen, ifølge islandske MBL.is, i et brev til medarbejderne.

Ifølge islandske medier er det flyleasingselskaberne, der har trukket stikket ved at tilbageholde deres fly rundt om i de nordamerikanske lufthavne.

2.900 vil miste jobbet

Flymagasinet check-in.dk oplyste den 25. marts, at en WOW Air konkurs vil få alvorlige konsekvenser for Island. Bruttonationalproduktet vil falde med op til 2,7 procent, mens 2.900 forventes at miste jobbet i turistindustrien og beslægtede erhverv ifølge beregninger, foretaget af Reykjavik Economics.

Flyselskabets betydning medførte derfor, at den islandske regering sidste weekend fulgte forhandlingerne om selskabets oplevelse på ganske tæt hold. Ifølge flymagasinet kan konkursen medføre en svækket kurs af den islandske valuta, hvilket kan medføre stigende importpriser og øget inflation.

Icelandairs aktie steg

Konkurrenten Icelandair oplevede, at dets aktier steg med mere end 22 procent, da konkursen var en realitet.

- Icelandair er bekendt med situationen i kølvandet på konkursen i WOW air. Vi arbejder i øjeblikket på en plan for at hjælpe strandede passagerer med at kunne komme hjem. Planen ventes at være klar i løbet af få timer, hedder det i en meddelelse fra Icelandair ifølge check-in.dk.