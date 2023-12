Det islandske sprog er udfordret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. december 2023 - 16:02

Interessen for at læse er ikke særlig høj blandt unge i dag, konstaterer Freyja Birgisdóttir, der er leder af evauleringsafdelingen i Uddannelses- og Kulturfonden ifølge det islandske medie Morgunblað.

- Det er bare en konkurrence om tid, og langt de fleste af dem vælger at lave noget andet i deres fritid end at læse, så det er én ting, men det er også blevet påpeget mange gange og gentagne gange, blandt andet af Eiríki Rögnvaldsson, at Island er et meget lille sprogsamfund og det islandske sprog er på vej tilbage, siger Freyja Birgisdóttir ifølge avisen.

Engelske ord vinder mere og mere indpas, konstaterer hun.

Faldende ordforråd

- Islandske elevers ordforråd er faldende, simpelthen fordi de læser mindre, og der er så meget engelsk i deres miljø. Så hvis vi sammenligner os med andre lande, hvor man kan finde større sprogfællesskaber, er deres modersmål meget mere udbredt i deres miljø end hos vores børn, påpeger Freyja Birgisdóttir, der mener, at det er nødvendigt med en særlig opmærksomhed for at beskytte det islandske sprog.

Den bekymrende udvikling har medført, at man nu vil lave en helt ny læseforståelsestest blandt skoleelever fra 3. til 10. klasse. Testen, der ventes indført i løbet af foråret, skal være med til at kortlægge elevernes sprogniveau, så styrker og svagheder bliver synlige.