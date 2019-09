Islandske investorer er klar til at investere i turismen

redaktionen Fredag, 20. september 2019 - 17:20

Medejere af et af Islands største turoperatører, Arctic Adventures, er klar til at investere stort i turismen ved Sisimiut.

- Det samlede projekt er en investering i størrelsesordenen 250 mio. danske kroner, herudover så vil de også bringe know-how og best-practise fra Island til at drive det store turisme projekt, med overnatninger, ture og oplevelser mv.

Det skriver Destination Arctic Circle i en pressemeddelelse.

Samarbejde

Det er Wings Capital hf, som i samarbejde med det grønlandske selskab Sikumiut ApS der er klar til at udvikle et helårs turisme resort ved Aqqutikitsoq gletsjeren.

- Vi er rigtig glade for at Wings Capital hf, ønsker at investere stort i turismen i vores region, og ønsker at gøre det i samarbejde med et lokalt selskab, siger Destination Manager Jesper Schrøder hos Destination Arctic Circle.

Vejen må anlægges

For at dette skal realisere, så skriver Wings Capital hf, at det er

Aqqutikitsoq Gletsjeren som ligger ca. 35 km nord for Sisimiut, vil kunne lever adventure-oplevelser i verdensklasse.

På det højeste punkt ved Aqqutikitsoq når man helt på 1.448m, og med 3,1 km2 gletsjer, vil der være god plads til at tilbyde forskellige oplevelser til turister.De primære oplevelser man ville kunne få er ski, hundeslæde og snescooter ture hele året rundt. Kilde: Destination Arctic Circle

nødvendigt at vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut bliver en realitet, samt at Kangerlussuaq lufthavn skal bevares åben for kommercielle flyvninger, så turisterne nemt kan komme til stedet og garanteres at komme afsted til tiden.

- Vi er rigtig glade for at Kangerlussuaq lufthavn bevares, da det er en meget vigtig lufthavn for Grønland, og turismepotentialet er rigtig stort i regionen og det er Islands største turisme virksomhed nu med til at understrege, siger Jesper Schrøder.