Islandsk statsminister på officielt besøg

redaktion Mandag, 16. maj 2022 - 12:30

Den islandske statsminister Katrín Jakobsdóttir skal fra mandag til onsdag være i Nuuk på et officielt besøg.

Hun skal blandt andet møde formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Under besøget vil den islandske statsminister besøge Ilisimatusarfik og her vil der være dialogmøde med de studerende og inviterede kvinder. Mødet vil have fokus på køn og ligestilling. Den islandske statsminister Katrín Jakobsdóttir indleder med en præsentation og derefter er der en snak med de fremmødte sammen med Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling Naaja Nathanielsen, fremgår det i meddelelsen.

Den islandske delegation får også mulighed for at besøge Grønlands Klimacenter, Grønlands Nationalmuseum og arkiv og der bliver også mulighed for at besøge Inatsisartut.

Katrín Jakobsdóttir har siden 2017 været statsminister i Island.