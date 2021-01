Islandsk advarsel: Undlad at bestille sommerferie-rejser

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. januar 2021 - 16:35

Det er for tidligt at planlægge sommerferie til en strand i udlandet, lød advarslen til islændingene tirsdag på en pressebriefing, som myndighederne holdt i Reykjavik, fremgår det af flere islandske medier.

Konsekvensen kan blive, at man sætter sig selv i risiko for at blive smittet med den særlige smitsomme, britiske virus, samtidig med at grænserne for indrejse måske vil være lukkede, lød forklaringen.

Det blev samtidig pointeret, at man i Island har haft en relativ succes med at bekæmpe coronaens udbredelse lokalt, og den største trussel er smittetilfælde, der vil komme ind i landet udefra.

Styr på britisk corona-smitte

Den britiske variant har ikke formået at brede sig i Island, selv om den er blevet identificeret i et par dusin tilfælde, da indrejsende blev testet. Således har syv været smittet, der har haft en tilknytning til personer, som har været uden for Islands grænser.

På pressebriefingen blev det oplyst, at man havde konstateret fire nye corona-smittede. Totalt er 143 aktuelt smittede, mens 19 er indlagt.

Chefepidemiologen oplyste, at Island ikke har konstateret virus-stammer fra den brasilianske og sydafrikanske corona-variant. Hverken ved grænsekontrol eller inden for landets grænser.

Herhjemme har landslægen advaret imod risikoen for, at de smitsomme varianter kunne komme til Grønland. Af den grund opfordrer myndighederne til, at alle indrejsende overholder reglerne om isolation og test.