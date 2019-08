Islands statsminister giver US-vicepræsident den kolde skulder

Walter Turnowsky Torsdag, 22. august 2019 - 17:21

Opdateret klokken 17.43 med citat fra Ane Lone Bagger.

Natten til i går aflyste USA's præsident Donald Trump sit statsbesøg i Danmark. Næsten samtidig med det nu aflyste besøg, drager hans næstkommanderende, vicepræsident Mike Pence til Island.

Men statsminister Katrín Jakobsdóttir har ikke lige tid til at tage imod ham. Det skriver Politiken med henvisning til AP.

Katrín Jakobsdóttir har, med egne ord, »vigtigere forpligtelser«, nemlig det årlige møde i Rådet for Nordiske Fagforeninger, der afholdes i Sverige. Det finder ganske vist sted dagen før han ankommer 4. september, men Katrín Jakobsdóttir ser åbenbart ingen grund til at haste hjem for at trygge ham i hånden.

Den islandske premierminister understreger dog overfor RUV, at det ikke skyldes Donald Trumps afbud til at besøge Danmark.

Besøget af Mike Pence i Island er endnu en understregning af, USA's stigende interessere i Arktis og Nordatlanten.

- Hvis ikke man i Danmark og Grønland hidtil har været opmærksom på det besøg som den amerikanske vicepræsident Mike Pence skal aflægge i Island i begyndelsen af september, så tror jeg med al den opmærksomhed om USA og Arktis, at man vil kunne forstå at den store geopolitik med USA og Kina og andre i spidsen der omfatter både Grønland og Island, siger Damien Degeorges, ph.d. og konsulent i Reykjavík som har fulgt Grønlands udvikling i mere end 15 år

- Det er vigtigt i Danmark at have et øget fokus ikke kun på Grønland, men på det brede vestnordiske område, som også omfatter Island men også Færøerne.

Men selvom stormagterne spiller med musklerne, kan Islandscstatsministeren altså ikke kan finde tid til at mødes med den amerikanske vicepræsident. Til gengæld kan udenrigsminister Þór Þorðarson godt finde tid til at besøge sin grønlandske kollega Ane Lone Bagger. Ifølge en pressemddelse fra Naalakkersuisut besøger han Sydgrønland netop nu.

- Dialogen mellem landene er blevet stadig mere intensiveret de senere år, og det er vigtigt for os at styrke dette forhold, siger han i en pressemeddelelse

- Islandske investorer er involveret i at opbygge forretninger Grønland, og det vil være spændende at følge disse virksomheder i fremtiden.

Også Ane Lone Bagger ser frem til at udbygge samarbejdet med island.

- Island og Grønland er naturlige samarbejdspartnere, og jeg vurderer at det nu, med lufthavnsprojekterne samt samarbejdet mellem Royal Arctic Line og Eimskip, er der gode muligheder for yderligere styrkelse af samarbejdet mellem vores lande. Vores repræsentation i Reykjavik er her en vigtig og naturlig faktor i udviklingen af samarbejdet, siger hun i en pressemeddelelse.