Island: Nye vulkansprækker har åbnet sig

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 08. april 2021 - 13:42

Vulkan-interesserede turister er forment adgang til vulkan-udbruddet på Reykjanes-halvøen, fordi der er fare for at blive forgiftet af de farlige gasser, der udvikles nær vulkan-udbruddet.

700 meter nordøst for de to kratere i Geldingadalir-dalen, hvor udbruddet begyndte den 19. marts, har man mandag fundet yderliger to sprækker, der er 200 meter lange, og hvor lava strømmer ud fra. Lavaen strømmer ned i Meradalir-dalen, oplyser det islandske medie Iceland Review.

Voldsomme mængder lava

Tirsdag blev så en ny sprække med lavaudstrømning observeret. Intensiteten i det igangværende udbrud er desuden vokset, og nu strømmer der lava ud af vulkankrateret og de omkringliggende sprækker i en mængde på 10 kubikmeter i sekunder ifølge geologer fra Islands universet, skriver Iceland Review.

Selve vulkan-udbruddet har ikke påvirket lufttrafikken for Keflavik International Airport, da askemængderne er så beskedne, at de ikke er til fare for flyvemaskiner.

Vulkan-udbruddet blev hurtigt en turistmagnet, og mange valfartede til stedet for at opleve den spruttende vulkan og rødglødende lava strømme ud fra jordens indre. Det oplyses ikke, hvornår og om myndighederne igen vil åbne området for vulkan-interessrede.