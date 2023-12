Island: Flere jordskælv siden midnat

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. december 2023 - 08:44

Risikoen for et udbrud i den evakuerede by Grindavík vurderes at være lavere end tidligere, selvom den stadig er til stede, skriver det islandske medie Visir.is med henvisning til de islandske eksperter på området.

De islandske meteorologer oplyser via Facebook, at der igennem det sidste døgn har den største aktivitet i udbruddet været afholdt omkring centrum af udbruddet, der åbnede 18. december.

Stabil aktivitet

- Jordskælvsaktiviteten har forblevet temmelig stabil, og der er sket få ændringer siden udbruddet begyndte. I lyset af dette er det vort skøn, at sandsynligheden for, at der uden varsel dannes nyt udbrud i Grindavík, er faldet, oplyses det.

Det islandske meteorologi kontor har udstedt et nyt farevurderingskort, der trådte i kraft her til morgen torsdag. Og risikovurderingen er gældende frem til den 28. december.

Farevurderingskort over området, som er gældende frem til den 28. december Islands Meteorologiske Kontor

Siden midnat er der registreret 20 jordskælv over magmatunnelen, hvoraf den største blev målt til 1,9, og de farlige gasser fra udbruddet vurderes til i dag at drive mod sydøst og ud til havet.