Island er trætte af udlændinges opkøb

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. juli 2019 - 11:06

Ifølge mediet RÙV ejer virksomheder næsten en tredjedel af al jord i Island, og det er uvist om det er udenlandsk kapital, der står bag virksomhederne. En sådan opgørelse findes nemlig ikke.

Den islandske statsminister Katrín Jakobsdóttir siger ifølge mbl.is, at man godt kan begrænse udlændinges opkøb, selv om Island er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

I den forbindelse henviser hun til andre nordiske lande, som har lavet særregler. I Danmark må udlændinge eksempelvis ikke købe sommerhuse, hvilket er en særregel, der blev lavet, da Danmark i sin tid blev medlem af EF.

Suverænitet

- Og vi burde være meget opmærksomme på, at landet og de ressourcer, vi har, er forbundet med det islandske folks suverænitet, udtaler Katrín Jakobsdóttir

Et indgreb er blevet aktualiseret af nyheden om, at de amerikanske ejere af luksusboligen Deplar Farm, Skagafjörður, havde købt jord i Svarfaðardalur. Desuden skulle et selskab, ejet af den britiske milliardræ James Ratcliffe have købt endnu et jordareal på Nordøst-island, hvor han allerede kontrollerer store områder med lakseelve. Der er også rygter om at en udlænding er ved at købe øen Vigur.

Uacceptabel udvikling

- Udviklingen er ganske uacceptabel, siger kommune- og transportminister Sigurður Ingi Jóhannson til Morgunblaðið.

Et af de nye krav, som politikerne overvejer at indføre, er, at grundejere pålægges en bopælspligt på de ejendomme, der opkøbes.