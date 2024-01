Island tæt på 400.000 indbyggere

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. januar 2024 - 11:19

Der mangler kun 1.000 indbyggere, før Island kan registrere et befolkningstal på 400.000. Det er sket langt hurtigere og står i skærende kontrast til den befolkningsmæssige udvikling, som opleves i Grønland, hvor det er flere udlændinge, der øger det samlede befolkningstal.

Det er det islandske medie Morgunblaðið, som oplyser, at prognoserne tilbage i 2008 var fejlbehæftet.

- Fremskrivningen viste en årlig vækst på 0,6 procent (tilbage i 2008, red.), men det viste sig anderledes, konstaterer professor Stefán Hrafn Jónsson, dekan for School of School of Samfundsvidenskab ved Islands Universitet over for Morgunblaðið.

Yderligere 200.000

Ifølge nye fremskrivninger kan befolkningen vokse med yderligere 200.000 mennesker i løbet af de næste 40 år eller deromkring.

-Den seneste fremskrivning fra Islands Statistik forventer, at vi når en befolkning på 600.000 i år 2067 eller deromkring, siger professoren, der pointerer, at sådanne fremskrivninger er behæftet med usikkerhed.

Befolkningsfremskrivninger er baseret på fødselsrater, dødelighedsrater og migration. Historisk udvikling, såsom krige og pandemier, kan påvirke denne udvikling.

Det oplyses også, at antallet af indbyggere over 80 år kan tredobles i løbet af de næste 50 år, hvilket – i lighed med Grønland, hvor levealderen forøges – kan udfordre samfundsøkonomien, hvis velfærdsniveauet skal bevares.

Grønlands befolkningstal

I Grønland er befolkningstallet kun svagt stigende på grund af en større indvandring end udvandring. I 2018 var der således 55.992 borgere i slutningen af 2018. Fem år senere var befolkningstallet øget med 617 og lå på 56.609, viser den seneste opgørelse fra Grønlands Statistik.