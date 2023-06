Island stopper hvalfangst

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 20. juni 2023 - 17:41

Hvalfangere i Island skal ikke sejle ud for at fange hvaler i morgen. Fødevareminister i Island, Svandís Svavarsdóttir, har 20. juni meddelt, at al hvalfangst er midlertidigt indstillet frem til indtil videre den 31. august.

Det skriver det islandske nyhedsmedie, ruv.is.

Begrundelsen for den midlertidige indstilling er ifølge ruv.is uforsvarlig fangst af hvaler, hvor flere hvaler lider en langsom død under fangstsæsonen, hvilket er imod Islands lov om dyreværn.

Ny dokumentation

Ifølge det islandske medie er en opsigtsvækkende rapport om hvalfangst i Island, som blev offentliggjort i maj grunden til den islandske regerings beslutning om at indstille hvalfangsten.

Ifølge rapporten har der været 148 fangst på hvaler i Island sidste år, hvor hver tredje hval måtte skydes op til flere gange, før de var aflivet.

- Vi har nye data og dermed nye kriterier til at tage beslutninger. Tilsynsrapporten er modtaget af ministeriet i maj 2023. Det resulterede, at et fagligt råd fik til opgave om at gennemgå den nye viden. Fagrådets vurdering fik vi i går, hvor der enstemmigt lyder, at situationen bør revurderes, udtaler Islands fødevareminister Svandís Svavarsdóttir til ruv.is.