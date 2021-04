Island vil score turistindtægter på vulkanudbrud

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 13. april 2021 - 11:33

Business Island er gået i gang med en større marketingkampagne, der har som mål at tiltrække udenlandske turister, som gerne vil opleve en vulkan i udbrud.

Over 40.000 har hidtil valfartet til vulkanen for at opleve det imponerende skue med flydende lava, oplyser det islandske medie Iceland Review. Vulkanen gik i udbrud den 19. marts.

11.000 omtaler

Vulkanudbruddet har vakt stor international interesse med omtaler i 11.000 artikler i udenlandske medier, skriver mediet. Og med marketingkampagnen vil man så at sige smede mens jernet er varmt og forsøge at booste turistindustrien, som har lidt under coronapandemien.

Programdirektør Sigríður Dögg Guðmundsdóttir pointerer, at Business Islands hjemmeside, som livestreamer fra vulkanudbruddet, er blevet besøgt af rigtig mange fra hele verden.