Island Games: Vi har trænet længe op til det

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 09. juli 2019 - 15:41

26 grader, let brise og en luftfugtighed, der siger 54 procent.

Tilmed sker kampene indendørs. Det er skrappe sager, som de grønlandske landsholdsspiller i bordtennis skal forholde sig til under Island Games, der afholdes i Gibraltar syd for Spanien i disse dage.

- Det er ikke så slemt med varmen, da der ikke er så fugtigt. Jeg tror vi allerede har vænnet os til varmen, derfor påvirker det ikke vores kampe med de andre øer, siger Kaarliinannguaq Lundblad.

Bronzemedaljer

Kaarliinannguaq Lundblad deltager i Island Games sammen med omkring 20 andre atleter. 13 øer, deriblandt Grønland, deltager i kampene, der afvikles mellem frem til fredag den 12. juli.

For Kaarliinannguaq er det vigtigt med at visualisere kampene, før de starter. Derudover mener hun, at det er vigtigt at komme til stedet så tidligt som muligt på kampdagene.

- Vi har trænet rigtig meget op til disse dage. Efter GM blev afviklet henover påsken kunne vi se, hvem det var, der skulle tage af sted. Derfor har vi trænet intensivt. Det kan ikke engang ses, at vi trænede hver for sig, siger hun stolt.

Privatfoto

- Jeg er så stolt over vores resultater. Selvom vi er et lille samfund, så vinder vi over flere øer. Den eneste udfordrende kamp var mod Jersey, hvor kampen var tæt. Vi tabte, men vi fik en bronzemedalje ud af det, fortæller Kaarliinannguaq Lundblad.

Flere kampe på vej

Grønland har stadig flere kampe til gode i flere discipliner. Kaarliinannguaq Lundblad mener, at kampene også kan falde til fordel for Grønland.

Efter kampene skal atleterne tage hjemad, hvor flere af atleterne ankommer til Grønland på søndag.

- Vi kommer nok til at fryse en del, de første dage efter hjemkomsten, griner hun.