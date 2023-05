Island Games: Her er løberne der skal repræsentere Grønland

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 17. maj 2023 - 16:47

Atletiklandstræner i Grønland, Uju Petersen og assisterende træner Flemming Enequist har efter gentagne testløb og udfordringer for løbernes landshold, nu udtaget i alt seks løbere, der skal repræsentere Grønland ved Island Games.

Island Games afholdes i Guernsey i juli i år, og to kvinder samt fire mænd står nu klar til at løbe for Grønland.

- Vi har for at holde løberne motiveret haft flere udskillelsesrunder, hvor løberne skulle indsende resultater for testløb, og på baggrund af disse har vi udvalgt et stærkt og dedikeret hold til Island Games, der afholdes i Guernsey den 8.-14. juli, siger landstræner Uju Petersen.

For at samle den bedste løbetrup har landstræner og assisterende træner modtaget løbedagbøger og holdt teamsmøder med løberne, der bor i og udenfor Grønland.

Disse skal med:

Nivi Geisler fra Nuuk

Rikke Rysgaard fra Ilulissat

Rene Anda Nielsen fra København (Nuuk)

Michael Clasen fra Nuuk

Inuk Møller fra Århus (Nuuk)

Hans Brummerstedt fra København (Nuuk)

Tre løbelængder

Grønland står klar til at repræsentere landet i syv sportsgrene, deriblandt løb. En samlet delegation på 74 personer skal til Guernsey i den engelske kanal.

Uju Petersen oplyser, at de grønlandske løbere skal deltage i 5 og 10 kilometers baneløb samt en halvmaraton ved Island Games.

Resten af truppen samt sportsgrene som Grønland skal konkurrere i Island Games bliver præsenteret af Grønlands Idrætsforbund i næste uge.