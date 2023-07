Island Games: Herrelandsholdet vinder efter straffesparkskonkurrence

Jensine Berthelsen Søndag, 09. juli 2023 - 11:42

Landstræner Morten Rutkjær jubler: Drengene havde godt fat i kampen!

Men det blev lidt for spændende under den ordinære kamp, hvor Orkney var først om at score det første mål i første halvleg. Men Nemo Thomsen sørgede for at udligne og der stod 1-1 ved pausen.

I anden halvleg var Orkney også hurtigst om at score mål. Men Nemo Thomsen var på pletten igen og sørgede for at der blev udlignet igen.

Landstræner Morten Rutkjær fortæller overfor Sermitsiaq.AG at Grønland under kampen havde godt fat i kampen og havde mange store chancer.

Men kampen endte uafgjort, nemlig 2-2. Det udløste en straffesparkskonkurrence.

Efter straffesparkskonkurrencen vandt Grønland 9-8 mod Orkney.

- Det var fantastisk og godt gået af drengene! Jubler landstræneren.

Målet er at komme i finale mod Bermuda

Morten Rutkjær fortæller at kampen tælles som uafgjort, men det kommer landsholdet til gavn at have vundet straffesparkskonkurrencen, hvis Grønland senere skulle stå lige mod andre hold.

- Vi tager en dag ad gangen, i morgen skal vi møde Froya, og den kamp skal vi vinde, hvis vi skal sikre finale mod Bermuda i overimorgen. Så kampen i morgen er yderst vigtig, og drengene skal nu fylde depoterne op og sørge for at hvile ud inden kampen i morgen, fortæller en yderst tilfreds Morten Rutkjær overfor Sermitsiaq.AG.

Adspurgt om landstræneren ser optimistisk på at få en medalje hjem pointerer landstræneren at det mere handler om udvikling for drengene at spille på så højt niveau.

- Det er jo første gang vi er ude og spille om point, og det er en kæmpe udvikling for Grønlandsk fodbold at vi prøver det her og spillerne dermed får skabt sig masser af erfaringer, men jo, vi arbejder stenhårdt for at få gode resultater hjem, understreger Morten Rutkjær.

Med hensyn til drengenes fysiske form, fortæller Rutkjær at der har været små belastningsskader, men han tror på at drengene vil være klar i morgen.

Der har dog været ændringer i opstillingen som følger af skader forud for kampen, men Rutkjær forsikrer at det er et godt og solidt landshold, der er parate til at supplere hinanden.