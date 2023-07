Island Games: Fire unge svømmere skal kæmpe for Grønland

Jensine Berthelsen Lørdag, 08. juli 2023 - 13:01

Fire unge talentfulde svømmere blev efter flere måneders intensiv træning udtaget til Grønlands første landsholdet og skal for første gang nogensinde repræsentere Grønland.

Det sker i morgen søndag den 10. juli når svømmekonkurrencen ved Islands Games begynder. Her skal Grønland konkurrere mod blandt andet Færøerne, Orkney Islands samt Menorca.

Det første landshold kommer fra Nuuk

Grønland har kun et helårs svømmehal, nemlig svømmehallen Malik, der i år runder fylder 20 år. Derfor har det været svært at rekruttere svømmere fra andre dele af landet.

Men et sted skal man jo starte, hvis man vil vise Grønlands flag i sportens internationale sammenhæng og de unge svømmetalenter, har forud for deltagelsen haft et intensivt træningsprogram forud for deltagelsen i Island Games 2023.

Landsholdssvømmerne kommer fra Nuummi Naluttartut Klubbiat – Nuuk Svømmeklub, som til hverdag træner i Svømmehallen Maliks bassin, som i øvrigt fylder 20 år i år.

De tre af dem, Aila Sørensen (’09), Gustav Kuhn Jensen (’08) og Mathilda Oledóttir Markussen (’09) har trænet intensivt i svømmehallen Malik siden juleferien mens Sissu Petersen (’07) har trænet på Idrætsefterskolen i Bernstoffsminde hvor han har svømning som linjefag.

- Svømmernes disciplin med at møde til træning seks gange om i hvad der svarer til 14 timer ugen gav den fremgang i deres personlige svømmetider som vi ønskede og derfor vi udtog de fire svømmere, forklarer Jonas Tetzschner.

Svømmerne skal svømme fly, ryg, fri og bryst. Landstræneren fortæller at hver af svømmerne er gode til deres specialer. Han er således stolt af at Grønland er repræsenteret ved Islands Games.

Deltager på trods af økonomiske begrænsninger

Grundet geografiske krav for at danne et specialforbund under Idrætsforbundet, Timersoqatigiit Kattuffiat er det ikke muligt at danne et forbund, da der ikke svømmeklubber i andre regioner.

Det har betydet at landsholdet ikke kan få andel i de offentlige midler som andre landshold.

- Svømmelandsholdets træningslejr er betalt af svømmeklubben, men vi har ellers ansøgt flere virksomheder om økonomisk støtte. Det var lidt sværere at få end vi havde regnet med, men takket være virksomheder og familiemedlemmer, har det kunnet lade sig gøre at deltage i Island Games 2023, forklarer landstræner Jonas Tetzschner.