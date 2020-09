Island Games udskudt på ubestemt tid

redaktionen Lørdag, 26. september 2020 - 14:44

På grund af situationen med coronavirus har organisationen bag Island Games valgt at udskyde legene på ubestemt tid.

Legene skulle ellers ske i juli til næste år på Guernsey, hvor Grønland ellers var tilmeldt i otte sportsgrene.

Udskydelse eller aflysning

- Vi har ellers søgt efter de mindste muligheder for at afholde legene i 2021, men vi er nødt til at se på realiteterne. Pandemien er ikke forbi, og karantæne-reguleringerne vil gøre planlægningen meget vanskelig for at afholde begivenheden, skriver organisationen bag Island Games.

Den næste opgave for organisationen bliver, om Island Games skal flyttes til 2022, eller om legene på Guernsey skal aflyses.