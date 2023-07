Island Games 2023: Grønland slutter af med guldmedaljer

Jensine Berthelsen Fredag, 14. juli 2023 - 12:42

Formanden for Grønlands Idrætsforbund er en glad dame. Hun er godt tilfreds med Grønlands repræsentanter ved legene:

- Vi skal jo huske på at covid-19 har givet masser af udfordringer, og det gælder især for sporten. Men trods udfordringerne har vores sportsudøvere i de forskellige sportsgrene klaret sig rigtigt godt, også set i forhold til at mange af de lande, vi er oppe imod har meget større muligheder for at kunne træne og dyste med andre hold. Så ja jeg er meget godt tilfreds med Grønlands præstationer ved Island Games 2023, siger Bolethe Stenskov til Sermitsiaq.AG

Sara og Jens-Frederik sikrede guld til Grønland

Grønland har før fredag erhvervet sig én sølvmedalje (badmintonholdet) og tre bronzemedaljer (Ivik Nielsen, Aqqalu Nielsen, Karliinannguaq Lundblad, Juliane Schmidt).

Sara Lindskov Jacobsen i damesingle og Jens-Frederik Nielsen i herresingle i badminton har kæmpet sig til en finaleplads og fredag formiddag kunne begge spillere hive den sidste sejr i hus og dermed sikrer de to guldmedaljer til Grønland.

Næste Island Games bliver afholdt i Orkney i 2025

Næste Island Games skal afvikles i Orkney i 2025. Formanden for Grønlands Idrætsforbund, Bolethe Stenskov tilkendegiver overfor Sermitsiaq.AG at forberedelserne til legene allerede nu kan sættes igang:

- Vi har deltaget i generalforsamlingen, vi ved hvilke sportsgrene der kommer til at deltage i legene, og derfra er vi allerede nu begyndt at forberede Grønlands deltagelse. Vi vil arbejde for at vores sportsudøvere så vidt muligt har gode betingelser for at deltage i legene.

- Men lige nu skal vi fejre Grønlands flotte resultater, vi er fra idrætsforbundet stolte over de flotte præstationer vores deltagere har opnået, samlet set ligger vi på 13. plads ud af 24 lande, siger Bolethe Stenskov til Sermitsiaq.AG

Hør hvad guldvinder Sara lindskov Jacobsen sagde efter finalesejren i videoen nederst i artiklen.