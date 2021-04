Island vil have flere internationale lufthavne

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. april 2021 - 16:10

For at afbøde efterdønningerne af coronapandemien har den islandske regering lanceret en storstilet infrastrukturplan, hvor lufthavnene i Akureyri i den nordlige del af Island og Egilsstaðir, der ligger i den østlige del, i lighed med Keflavik International Airport får mulighed for at modtage fly fra udlandet, skriver onlinemediet check-in.dk med basis i oplysninger fra Iceland Review.

Planen er, at landet vil have ankomne turister fordelt på flere regioner, og man vil gå i gang med arbejdet allerede i år, bliver det oplyst.

Presserende behov

Den islandske turistindustri har igennem de seneste år haft en enorm vækst, men coronapandemien har som i alle andre lande været dyr. De nye investeringer skal ses som et vigtigt skridt for at forbedre landets position i tiden efter coronapandemien.

- På trods af turistindustriens kollaps er der et presserende behov for at opbygge infrastruktur, og lufthavne er en af ​​nøglekomponenterne i investeringsinitiativet. På lang sigt vil landets konkurrenceevne i høj grad afhænge af internationale flyforbindelser, og flere indgange til landet har været på regeringens dagsorden, siger den islandske transportminister, Sigurður Ingi Jóhannsson ifølge check-in.dk.

Der er afsat 20 milliarder islandske kroner til infrastruktur, hvoraf seks milliarder islandske kroner (295 millioner kroner, red.) er afsat til transportinfrastruktur, oplyser check-in.dk.