Island får ny international lufthavn

Walter Turnowsky Mandag, 09. december 2019 - 14:13

Lufthavnen i Egilsstaðir i det østlige Island skal udbygges, så den fremover er egnet til internationale flytrafik. Det skriver det islandske public-service medie RUV.

Det er tanken, at der både skal være fast international rutetrafik til og fra Egilsstaðir, samt at den skal tjene som alternativ lufthavn for Keflavik i tilfælde af for eksempel dårligt vejr.

Det er Islands lufthavnsselskab Isavia, der vil bruge overskuddet fra Keflavik til at investere i Egilsstaðir.

Også lufthavnen i Akureyri har forsøgt at tiltrække international trafik, men hidtil har financieringen til udbygningen manglet. Det er ikke mindst behovet for en alternativ lufthavn til Keflavik, der ligger bag ønsket om en udbygning. Den eneste anden internationale lufthavne i Reykjavik er nemlig ikke egnet, da den ligger for tæt på Keflavik.