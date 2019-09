Island vil have Danmark til at udlevere kulturarv

Redaktionen Onsdag, 04. september 2019 - 06:45

Den islandske regering har anmodet den danske stat om at få tilbageleveret flere håndskrifter fra Den Arnamagnæanske Samling på Københavns Universitet. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Samlingen, der rummer uvurderlige håndskrifter, som omtaler vikingetidens og middelalderens Norden og er på Unescos liste over umistelig verdensarv, blev ellers delt mellem Island og Danmark i 1965, hvor Island fik udleveret 1600 ud af omkring 3000 skrifter. Men nu er der islandsk ønske om at få flere.

Det islandske ønske kommer fra Lilja Alfredsdottir, minister for uddannelse, forskning og kultur. Hun har bedt den danske uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) om et møde herom, bekræfter den danske minister over for Kristeligt Dagblad.

- Island har informeret mig om, at de nu ønsker flere håndskrifter udleveret end aftalt i 1986, men har ikke uddybet det nærmere. Jeg skal mødes med den islandske minister for undervisning, forskning og kultur, Lilja Alfredsdottir, senere på måneden, og jeg ser frem til, at vi her kan have en god dialog om sagen, skriver Ane Halsboe-Jørgensen i et mailsvar.

Det fremgår ikke præcis, hvor mange håndskrifter ­Island ønsker udleveret. ­Heller ikke om ønsket kun omhandler værker fra Den Arnamagnæanske Samling eller eventuelt også fra andre danske samlinger. Københavns Universitet ejer og opbevarer fortsat omkring 1400 håndskrifter i samlingen – heraf omkring 700 islandske – som går tilbage til den islandskfødte professor ved Københavns Universitet Arne Magnusson (1663-1730), som frem til sin død samlede de omkring 3000 håndskrifter, primært fra Island, som han testamenterede til Københavns Universitet.

Da Island blev selvstændigt i 1944, var der stærke ønsker om at få de sagaer og andre håndskrifter, som omhandlede Island og havde stor national betydning, hentet til Reykjavik. I 1965 gik Danmark med til at overdrage de værker, som drejede sig primært om Island, mens de skrifter, som handlede om nordiske eller europæiske forhold blev i København.

Nu mener den islandske regering imidlertid, at det er på tide, at endnu en del af samlingen kommer til Island. Ifølge det internationale islandske medie The Iceland Monitor er der flere grunde til dette ønske. Et af de argumenter, Lilja Alfredsdottir fremfører, er ”danskernes vigende ambitioner og interesse for den islandske kulturarv”. Som eksempel nævner hun, at Københavns Universitet i år har nedlagt en lektorstilling i islandsk.