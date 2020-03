Island coronatester mere and andre lande

Merete Lindstrøm Onsdag, 18. marts 2020 - 10:40

Island har testet 3787 personer for coronavirus indtil nu. Det oplyser den islandske regering på sin hjemmeside.

Det svarer til 10.405 pr. million indbyggere. Til sammenligning har Sydkorea testet 5333 Bahrain 8410 og Italien 2281. Med de tal ligger Island i spidsen med at få testet så mange borgere som muligt, der er under mistanke for at være smittede med coronavirus.

I Grønland har vi testet 31 personer indtil videre, hvilket svarer til 553 pr. million indbyggere – altså langt lavere end andre lande.

Og netop antallet af test er vigtigt lyder det fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Test er det mest effiktive

Ved et pressemøde mandag bad Generaldirektør i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesu, om, at landene tester så mange som muligt for coronavirus.

- Den mest effektive måde at forebygge infektioner og redde liv på er at bryde smittekæderne. For at gøre det må man teste og isolere, siger han.

- Vi kan ikke stoppe denne pandemi, hvis vi ikke ved, hvem der er smittet. Vi har et simpelt budskab til alle lande: test, test, test. Test alle mistænkte tilfælde, lyder det fra WHO-chefen på organisationens daglige pressemøde.

I søndags oplyste landslæge Henrik L. Hansen, at myndighederne er i gang med at få indkøbt det nødvendige udstyr, så man kan foretage sine egne corona-test her i landet i stedet for at sende dem til København og Statens Serum Institut. Men det er ikke så let at skaffe, understreger landslægen.

- Det er imidlertid ikke ligetil. Der er stor efterspørgsel efter netop det udstyr overalt i verden. Af den grund kan jeg ikke oplyse, hvornår vi kan regne med at have det nødvendige udstyr, oplyste landslægen søndag.

I Danmark skal flere testes igen.

I Danmark oplyser Statens Serum Institut, at man i øjeblikket kun tester patienter, der har indlæggelseskrævende symptomer, for coronavirus.

- Det betyder, at vi ikke har et godt indtryk af smittespredningen i samfundet, siger afdelingschef Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut. Det skal der laves om på med hjemmetest, som nogle praktiserende læger kan udlevere til patienter.

Et andet nyt tiltag kommer fra medicinalfirma i Schweiz.

I fredags kunne det schweiziske medicinalfirma Roche melde, at de havde fået hastegodkendt en ny coronavirus-test med potentiale til at give svar om mulig smitte langt hurtigere end hidtil. Det skriver finans.dk.

Mediet har talt med kommunikations- og PR-chef på området hos Roche Pharmaceuticals i Danmark, Lars Berendt, som siger, at de nye test efter planen ankommer til Danmark onsdag.