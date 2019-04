Island bygger dybtvandshavn til øget arktisk skibstrafik

redaktionen Søndag, 28. april 2019 - 12:08

Den nordøstlige sejlrute langs Sibiriens kyst mellem Asien og Europa er allerede ved at åbne sig, og i løbet af få årtier er den globale opvarmning formentlig så voldsom, at store containerskibe kan sejle tværs gennem Ishavet, hen over Nordpolen.

På Island ser man omsætning og arbejdspladser i den globale opvarmning og de nye interkontinentale transportmønstre: Containertrafikken gennem Arktis vil ske på meget store fartøjer, der har brug for en terminal til at omlade godset til slutdestinationerne. Og med underskrivelsen af en islandsk-tysk aftale i sidste uge blev det besluttet at satse på, at denne containerterminal skal ligge i Finnafjord i det nordøstlige Island.

Stort projekt i svag region

Siden 2007 har man undersøgt mulighederne for at anlægge en ny islandsk dybtvandshavn i området, og i sidste uge tog projektet et stort skridt mod virkeliggørelse. Det store islandske ingeniør- og konsulentfirma ELFA underskrev en aftale med tyske Bremenports – havnen i Bremen – og de to kommuner i området, Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð, om at oprette selskabet Finnafjord Port Development Company (FFPD), som skal anlægge og drive havneanlægget. Bremenport får 66 procent af aktiekapitalen, ELFA 26 og de to små kommuner tilsammen otte procent. Planen er at tiltrække flere investorer i løbet af de kommende år.

Læs hele historien i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Du har mulighed for at købe avisen her: