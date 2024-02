Island bygger diger som forsvar mod forøget vulkansk aktivitet

Ritzau Mandag, 05. februar 2024 - 06:48

I Island arbejdes der døgnet rundt på at bygge tre etager høje diger, for at beskytte Svartsengi-kraftværket samt boliger på Reykjanes-halvøen mod lava.

Det sker, efter at vulkaner nær Reykjavik efter 800 år er blevet aktive igen. Der er stor fare for nye udbrud.

Eksperter tror, at de seks vulkansystemer, som strækker sig under Reykjanes-halvøen, vil forblive aktive i op til tre århundreder.

Halvøen huser 30.000 mennesker, hvilket svarer til næsten otte procent af Islands befolkning.

Der har været fem udbrud siden 2021.

Bekymringen for et nært forestående udbrud fik i november myndighederne til at påbegynde arbejdet med at bygge vulkanbarrierer rundt om Svartsengi-kraftværket.

Siden da har næsten 100 bulldozere, gravemaskiner og gaffeltrucks arbejdet døgnet rundt, siger Kristinn Hardarsson. Hun er chef i energiselskabet HS Orka, som ejer kraftværket.

Tilsammen skal 560.000 kubikmeter grus og forstenet lava bruges til at beskytte kraftværket.

Befolkningen i byen Grindavík blev hårdt ramt af et vulkanudbrud i december og byens næsten 4000 indbyggere blev evakueret.

Siden har man påbegyndt arbejdet med at bygge barrierer rundt om Grindavík før næste udbrud.

Ifølge Vidir Reynisson, som leder Islands krisehåndteringsmyndigheder, blev flere huse opslugt eller antændt af lava, der flød ud, da en sprække åbnede sig 50 meter fra byen.

Ifølge Reynisson forventes det at tage seks uger at bygge den syv kilometer lange halvcirkel omkring Grindavík.

Arbejdet vil kræve næsten dobbelt så meget materiale som ved Svartsengi-kraftværket.

/ritzau/NTB