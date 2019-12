Islændinge skal bygge Grønlands største skole

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 16. december 2019 - 09:03

Nuuk City Development A/S (NCD har besluttet, hvem man vil forhandle videre med, og i den proces viser det sig, at MT Højgaard trak det korteste strå og er blevet fravalgt til fordel for islandske Istak.

Det erfarer Sermitsiaq.AG via kilder i branchen.

Hverken direktør Jens B. Frederiksen fra NCD eller bestyrelsesformanden Lars Møller-Sørensen ønsker at udtale sig til Sermitsiaq.AG om sagen med den begrundelse, at ”der fortsat forhandles”.

Kilder oplyser imidlertid til Sermitsiaq.AG, at MT Højgaard endegyldigt er ude, og noget tyder derfor på, at forhandlingerne alene må gælde Istak om nogle udestående detaljer om den fremtidige proces.

Undren

NCDs beslutning mødes med undren i branchen, da flere lokale håndværksfirmaer fra Nuuk var med i buddet fra MT Højgaard. Desuden skulle MT Højgaards kvadratmeterpris ligge væsentligt under, hvad islændingene har budt ind med, som ellers kunne give en besparelse på 80 millioner kroner, hvilket nogenlunde svarer til etablering af to nye daginstitutioner.

Andre forhold har åbenbart spillet ind i forhold til beslutningen, men det er uvist, hvad der har vægtet tungere i og med, at NCD tilsyneladende har accepteret en højere kvadratmeterpris.

Lokale håndværkere vraget

NCD-beslutningen kommer til at ærgre det lokale erhvervsliv i Nuuk, hvor VVS-firmaet Brøndum, entreprenørfirmaet Larsen & Co samt el-firmaet Arssarnerit havde satset på, at MT Højgaard fik opgaven, da de var udpeget som underleverandører til projektet.

Direktør i MT Højgaard Joannes Niclassen, der har været involveret i udbudskampen, ønsker ikke at udtale sig til Sermitsiaq.AG.

- Jeg udtaler mig ikke, lyder det kortfattet fra Joannes Niclassen.

Det store skoleprojekt i hjertet af Nuuk over for kommunekontoret og ved siden af Hotel Hans Egede skal erstatte ASK og USK og huse 1.200 elever, en fritidsordning med plads til 400 børn og en integreret daginstitution med plads til 130 børn. Derudover har udbuddet omfattet driften af bygninger med tilhørende udenomsarealer i en periode på op til 30 år. Opgaven er udbudt på såkaldte OPS vilkår.

Om Istak

Islandske Istak beskæftiger 350 medarbejdere og har opereret i mere end 40 år med at bygge havne, bygninger, tunneller, vandværker, veje og meget mere, oplyses det på selskabets hjemmeside. Selskabet hører under den danske entreprenørkæmpe Per Aarsleff Holding A/S.