Iskoldt: Vil svømme tværs over fjord

Den koldeste svømmetur på Jorden. Sådan har 51-årige Lewis Pugh navngivet sin plan om at svømme tværs over Ilulissat Isfjord midt i mellem de verdensberømte isfjelde.

Lewis Pugh har britisk og sydafrikansk baggrund, og han er blandt andet kendt for at have svømmet en kilometer ved Nordpolen tilbage i 2007.

Lewis Pugh kæmper for, at 30 procent af verdens have bliver beskyttede området. Han forventer, at svømmeturen ved Ilulissat bliver den hårdeste, han nogensinde har kastet sig ud i. Kelvin Trautman

Han kæmper generelt for bedre miljø rundt om i verdens have, og svømmeturen på Nordpolen skulle skabe opmærksomhed om klimaforandringer og global opvarmning.

Det samme er tilfældet, når han 25. august hopper i vandet ved Ilulissat. Projektet skal løbe af stablen over to uger, hvor han vil forsøge at svømme tværs over udmundingen af isfjorden.

Turen forventes at blive på lidt over ti kilometer, og Lewis Pugh skal i det iskolde vand flere dage i træk for at tilbagelægge distancen. I øjeblikket træner han på Island for at vende kroppen til det kolde vand - senere flytter han træningen til Grønland, skriver Sky News.

Skal hjælpe med at forklare verdens ledere om klimakrisen

Svømmeren skriver på sin hjemmeside, at han vil bruge historien om sin svømmetur til at forklare verdens ledere om klimakrisens hastighed.

- Ingen vil undslippe klimaændringer. Det vil påvirke alle væsener på denne planet, store som små, skriver han.

Det kommende klimatopmøde COP 26 er planlagt til at finde sted senere på året i den skotske by Glasgow fra 31. oktober til 12. november.