Isklump kvæstede to fodgængere

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. april 2019 - 10:05

To fodgængere gik på fortovet langs Brugsenis bygning – over for Hotel Hans Egede med retning mod krydset ved kommunekontoret – da en flere meter lang isklump pludselig slap sit tag i bygningen og væltede ud over fortovet og de intetanende fodgængere.

Få meter efter kom et par med en barnevogn, der imidlertid ikke blev berørt af den nedfaldne isstamme.

Beklager dybt

Salgschef Mark Kobberrød beklager dybt, at det skulle ske, da det er Brugsenis ansvar at holde bygningen fri for sne og is, der kan være til fare for borgerne.

- Det er dybt beklageligt. Vi var allerede i gang med at fjerne is og sne på den modsatte side af bygningen. Vi tager opgaven alvorligt og har i løbet af vinteren adskillige gange været i gang med at rydde sne og is, forklarer Mark Kobberrød til Sermitsiaq.AG.

Han indrømmer, at procedurerne åbenbart ikke har været gode nok, og derfor vil man gennemgå dem en ekstra gang, så der i fremtiden ikke vil ske tilsvarende uheld.

Forsikringsspørgsmål

- Vi har ikke været i kontakt med de to personer, som blev overført til SANA. Vi håber, at de kommer sig uden mén. Det er det vigtigste i første omgang. Dernæst bliver det jo en forsikringssag, da vi er forsikret mod sådanne uheld, forklarer Mark Kobberrød, der ikke kan udtale sig om størrelsen af et eventuelt erstatningsbeløb.

- Når sådan noget sker, er det jo klart, at vi ikke har gjort det godt nok. Det beklager vi dybt. Vi har jo ingen interesse i at vore kunder kommer til skade, når de kommer for at handle hos os, pointerer Mark Kobberrød.

Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få oplyst, hvordan de to kvæstede har det.