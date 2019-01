Iskerne-forskning ramt af byggeskandale

TV2 Lorry Torsdag, 31. januar 2019 - 06:20

Københavns Universitets nye kronjuvel, Niels Bohr-bygningen på Nørrebro skulle have åbnet for to år siden. Men gang på gang er den blevet forsinket - i takt med at den er blevet dyrere og dyrere. Det skriver TV2 Lorry.

Nu bliver professor Dorthe Dahl-Jensen og hendes forskerhold i det verdensberømte Center for Is og Klima ramt af de store forsinkelser af Niels Bohr-byggeriet, hvor forskningens laboratorium skal flyttes til.



Lige nu ligger laboratoriet i Rockefeller Komplekset ved siden af Rigshospitalet. Men her skal der bygges et nye børnehospital, og på grund af den massive forsinkelse af Niels Bohr-bygningen, må laboratoriet nu i stedet flyttes til midlertidige lokaler på Tagensvej - med store forsinkelser for forskningen til følge.

- Det der er trist for os, det er, at vi skal flytte to gange. For det gør jo lidt ondt at pille det ned og vide at det tager et helt år at bygge det op igen. Og så ved vi ikke om vi skal være der ét eller to eller tre år i den nye bygning, før vi skal pille det ned og bygge det op igen, fortæller professor Dorthe Dahl-Jensen til TV 2 Lorry.

Professor Dorthe Dahl-Jensen og hendes kolleger er internationalt anerkendte for deres forskning af is-kerner, som de borer ud dybt nede i den grønlandske is. Her leder forskerne efter afgørende svar på klimaforandringerne ved at måle på indholdet af drivhusgasser i grønlandsk is, der er helt op mod en million år gammel.

Det kræver specialbygget og meget følsomt udstyr, og laboratoriet er derfor meget svært og tidskrævende at flytte.

- Vi har de her dybe iskerner og så inde i iskernene, der har vi små luftbobler, der har prøver af fortidens atmosfære i sig. Så knuser vi iskernerne og får luften ud, så vi kan måle indholdet af drivhusgasser i de her meget meget små gasmængder. Vi har udviklet en masse forskelligt udstyr, så vi kan lave vakum i små fine vakumrør og så pumpe luften ud og måle det, siger Dorthe Dahl-Jensen.

Dorthe Dahl-Jensen og hendes forskerteam har overvejet, om de bare skulle lade være at genopbygge laboratoriet, til Niels Bohr-bygningen er klar. Men på grund af de mange udsættelser tør de ikke gamble med deres aktuelle forskningsprojekt til 120 millioner kroner.

- Vi er midt i et internationalt dybdeboringsprojekt i Grønland, hvor vi har lovet vores partnere, at vi ville kunne måle på isen, så vi har vurderet at vi bliver ned til at flytte, særligt fordi der er så stor usikkerhed i forbindelse med, hvornår vi flytter ind i det nye hus, lyder det fra Dorthe Dahl-Jensen

Samtidig er den danske iskerne-forskning central i dokumentationen af drivhusgassernes betydning for klimaforandringerne.

- Det er aktuel og hot forskning, og de tal vi får frem vil være utrolig vigtige for vores forståelse af klimaet og hvad der sker med drivhusgasserne, så det kan ikke bare vente, siger Dorthe Dahl-Jensen til TV 2 Lorry.