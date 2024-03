ISI: Behov for at kikke på hjælp til personer med synshandicap

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 05. marts 2024 - 16:00

Hvorfor er der ingen, der tager problemet alvorligt?

Det spørger næstformand i foreningen for blinde og synshæmmede ISI, Hans Peter Larsen.

Foreningen kommer sammen med rettighedsintitutionen Tilioq efter det er kommet frem, at et medlem i Inatsisartut stadig venter på et svar omkring støtte til børn og unge med synshandicap.

Atassuts formand, Aqqalu Jerimiassen, har den 28. november 2023 sendt et paragraf 37 spørgsmål til den ansvarlige Naalakkersuisoq, Aqqaluaq B. Egede (IA), hvor han ønsker at vide hvad Naalakkersuisuts planer er omkring hjælp til børn og unge med synshandicap under deres skolegang og uddannelse.

Kalenderen siger nu den 5. marts 2024, altså over tre måneder siden spørgsmålene er sendt, og svaret er endnu ikke modtaget.

Samarbejde stoppet

- Ifølge foreningen for blinde og synshæmmede i Grønland, ISI, er der i dag 17 børn i folkeskolen, som ikke modtager den rådgivning, de har behov for. Desuden er der seks unge med synshandicap mellem 18-21 år, der ønsker rådgivning, men ikke får den, udtaler ISIs næstformand Hans Peter Larsen.

Naalakkersuisut har for to år siden opsagt aftalen med Refsnæs Synscenter i Danmark, som hidtil har rådgivet børn og unge med synshandicap i Grønland. Her husker Hans Peter Larsen, at der blev lovet. At en ny ordning skulle sikre børn og unge med synshandicap en tættere opfølgning.

- Men to år efter, kan vi ikke få øje på en løsning eller en ny ordning, der skal sikre børn og unge den støtte og rådgivning de har brug for under deres skolegang. Det er virkelig ærgerligt, at børnene som vi ynder at kalde vores fremtid, bliver ladt i stikken, siger Hans Peter Larsen.

Forskelsbehandling

ISI oplyser, at der ikke er synskonsulenter i Grønland nu. Refsnæs Synscenter har tidligere ydet specialrådgivning til unge med synshandicap om alt fra uddannelse og kurser, til hvordan de bedst klarer dagligdagen i skolen. I Danmark er rådgivningen fra Refsnæs Synscenter et supplement til den hjælp, som de kommunale synskonsulenter giver, men i Grønland er der ingen kommuner, der har synskonsulenter ansat.

- At målgruppen er for lille til at etablere et tilbud i Grønland, er ingen undskyldning – det er forskelsbehandling, siger handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen og fortsætter:

- Synskonsulenter og en tidlig og rigtig indsats kan være den afgørende forskel på et liv med eller uden synsevne, eller med fuld synsevne eller synshandicap. Det er desuden afgørende for livskvalitet, arbejdsevne, muligheden for uddannelse. Tidlig indsats er på alle måder afgørende. Her spiller rådgivning og synskonsulenters specialiserede viden en afgørende rolle. Det er svigt, siger hun.

Tilioq og ISI efterspørger nu nye planer på området.