Isforhold udfordrer afholdelse af Avannaata Qimussersua

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 01. marts 2023 - 12:52

Skal Avannaata Qimussersua afholdes i Uummannaq, eller er isen for usikker og derfor nødvendigt at flytte det traditionsrige hundeslædevæddeløb et andet sted?

Det skal bestyrelsen i KNQK Qimussersuaq tage stilling til, fordi isen ikke har lagt sig endnu, som den plejer på denne årstid.

- Vi er i gang med at vurdere situationen i Uummannaq, og undersøger om det er muligt at flytte hundeslædevæddeløbet til en anden by. Bestyrelsen i KNQK vil tage beslutningen i løbet af de næste dage, siger formanden for KNQK, Mikkel Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Helt lavpraktisk undersøger KNQK, om der kan sikres transport til alle deltagerne og hundene til reservebyen, hvis Uummannaq ikke kan stå få konkurrencen i år.

Kigger på økonomi

Hvis Uummannaq-fjorden ikke kan danne rammen for årets hundeslædevæddeløb, står Sisimiut klar til at tage imod alle deltagerne. Men hvis pengene i forbundet ikke rækker til at flytte væddeløbet til Sisimiut, bliver det i Ilulissat, at slædehundekuskene skal dyste om at blive Grønlands bedste.

- Vi undersøger, hvor meget det vil koste ekstra at flytte hundeslædevæddeløbet til Sisimiut. Beregningerne bliver dyrere, hvis vi vælger den by. Men vi holder stadig øje med, om isen lægger sig igen i Uummannaq den næstkommende tid, forklarer Mikkel Jeremiassen.

Alternativt kan Avannaata Qimussersua holdes i Ikerasak, som er en bygd i Uummannaq-fjorden. Isen mod Ikerasak er fortsat stabilt. Men den største udfordring ved at skulle holde Avannaata Qimussersua i en bygd er, hvorvidt alle deltagerne kan finde logi.

LÆS OGSÅ: Billeder: Anton Street fra Saattut vinder Avannaata Qimussersua

40 hundelæder skal deltage til årets Avannaata Qimussersua, som holdes den 1. april. Børnenes væddeløb holdes den 29. marts.

Kvalificeringsdyst i de forskellige byer løber af stablen næste uge.