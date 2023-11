Isfjordscentret præsenterer undervisningsmateriale på grønlandsk, dansk og engelsk

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. november 2023 - 12:16

Isfjordscentret i Ilulissat står bag en række af nyt undervisningsmaterialet, som er tilrettelagt for elever på forskellige klassetrin med det formål at formidle viden om Grønlands unikke natur, kulturhistorie og den imponerende isfjord Kangia - Isfjorden samt Qeqertarsuup Tunua - Diskobugten.

Områderne har en rig natur- og kulturhistorie, og materialet er baseret på nyt videnskabeligt materiale leveret af forskningsenheder i Grønland, Danmark og USA.

Materialet har en tværfaglig tilgang og inddrager al den viden, der udgør formidlingsudstillingen "Fortællingen om Is," som kan opleves på Kangiata Illorsua i Ilulissat. Undervisningsmaterialet støtter Forskningsrådets nye strategi, der sigter mod at gøre den viden, der genereres i Grønland, tilgængelig og gavnlig for det grønlandske samfund.

Kan bruges internationalt

Chefkonsulent Andreas Peter Ahlstrøm fra Afdelingen for Glaciologi og Klima ved GEUS er glad for kombinationen mellem to faglige områder:

- Det er imponerende, at undervisningsmaterialet kobler videnskab og læring, udtaler han.

De 68 undervisningsforløb er tilgængelige for elever i både Grønland og udlandet, da materialet findes på grønlandsk, dansk og engelsk.

Derfor håber holdet bag materialet også at det vil bidrage til at udbrede viden om Grønland og fremme forståelsen for Grønlands unikke natur og kultur både i danske skoler og for engelsksprogede elever globalt.

Frit tilgængelig for alle

Leder af Kangiata Illorsua, Elisabeth Momme understreger at målet er, at gøre det let for elever at lære om Grønlands fantastiske natur og historie.

- Undervisningsmaterialet er en vigtig brik i dette arbejde, udtaler hun.

Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt og findes på Kangiata Illorsua's Læringsportal, der gør det nemt for lærere og elever at udforske og lære mere om områderne.