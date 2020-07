Isfjeld tårner sig op over Innaarsuit

Merete Lindstrøm Onsdag, 08. juli 2020 - 08:43

Et stort isfjeld har lagt sig til rette cirka 100 meter nord for bygden Innarsuit.

Ifølge DMI er isfjeldet 250 gange 180 meter. Umiddelbart er der ingen fare på færde for beboerne, vurderer beredskabet. Det skriver knr.gl

Onsdag morgen oplyser Ilulissat politi til Sermitsiaq.AG, at der fortsat er ro på omkring isfjeldet, og at det ikke er til fare for borgerne i Innarsuit på nuværende tidspunkt.

I juli 2018, var der ligeledes et kæmpe isfjeld på færde ud for bygden, og dengang blev hele verdenspressens øjne rettet mod bygden i tilbageholdt åndedrag, mens bygdeboerne ventede på at faren drev over.

Beredskabet valgte dengang at evakuere en del af beboerne, af frygt for en flodbølge, hvis isfjeldet skulle kælve.

Denne gang mener beredskabet dog ikke, at der er fare på færde, skriver KNR.

- I og med at det store isfjeld ligger nord for bygden, så mener brandformanden i Innaarsuit ikke, at der er fare på færde, siger Jens Dahl, der er beredskabschef i Avannaata Kommunia, til KNR.