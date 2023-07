Isen smelter: Det kan give højere havniveau end tidligere antaget

Redaktionen Mandag, 24. juli 2023 - 13:19

Tundra og skove har dækket Grønland for under 500.000 år siden i de områder, hvor indlandsisen nu er.

Sådan er konklusionen i en forskningsartikel, ”Deglaciation og northwest Greenland during Marine Isotope Stage 11”, udgivet fredag den 21. juli.

Studiet viser, at Grønland har været dækket af tundra og muligvis skove i en mellemistid for 416.000 år siden. Det betyder, at Grønland har være mere isfri end forskerne tidligere har regnet med, skriver GEUS på sin hjemmeside.

- Det er det første skudsikre bevis vi har for, at en stor del af indlandsisen forsvandt, da det blev varmt, siger Paul Biermann, professor ved University of Vermont, der var med til at lede studiet.

Fingerpeg om havniveau

De nyeste studier er baseret på undersøgelser af Camp Century-iskerneboringer i Nordvestgrønland fra 1960’erne. Studiet viser, at havniveauet for 416.000 år siden har været mindst 1,4 meter højere end tidligere beregnet.

Forskerne påpeger, at et større tab af ismasse muligvis kan give højere havniveauer i fremtiden, men at dette kræver mere belysning.

- Et større tab af ismasse og dermed et endnu højere havniveau kan ikke udelukkes, men det kræver yderligere belysning, udtaler Paul Knutz, forskningsprofessor hos GEUS.