Isboringer: Ny viden om Romerrigets fald

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. juli 2020 - 15:03

Forskere har længe haft mistanke om, at et vulkanudbrud har været årsag til ekstrem kulde, hvilket udløste sult og sygdomsepidemier i Middelhavsregionen tilbage til den tid, hvor Cæsar havde sin storhedstid.

Okmok-vulkanudbruddet menes således at være årsag til den romerske republiks- og det ptolemæiske kongeriges i Egyptens fald.

Nu har et internationalt forskerhold med forskere fra bl.a. Niels Bohr-Institutet på Københavns Universitet, The Desert Institute i Reno, USA og Universitet i Bern analyseret vulkansk aske fundet i iskerneboringer fra Grønland, som sammen med historiske kilder kan kobles til perioden med uforklarligt klima omkring Middelhavet, oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Stor sikkerhed

- Udbruddet betegnes som et af de største vulkanudbrud i de sidste 2,500 år. Ved hjælp af iskerneprøverne, klimamodeller og historiske optegnelser fra den tid, er vi ret sikre på, at udbruddet hænger sammen med de voldsomme klimaforandringer, man så omkring middelhavet og i Rom, siger Jørgen Peder Steffensen, som er professor i is, klima- og geofysik ved Niels Bohr-Institutet og en af forskerne bag opdagelsen.

I et stort samarbejde med bl.a. historikere har forskerne indsamlet forhistoriske klimamålinger fra hele verden for at kunne sandsynliggøre, at vulkanudbruddet stod bag de omfattende klimaforandringer. Åreringe i forhistoriske træer fra Skandinavien, Østrig og Californien og en huleformation i Kina har været blandt beviserne.

Forskernes omfattende analyse af klimaet dengang viser, at årene efter Okmok-udbruddet var nogle af de koldeste på den nordlige halvkugle i løbet af de sidste 2,500 år. Forskernes klimamodeller peger på, at temperaturen har været ca. syv grader celcius under det normale i sommeren og efteråret, der fulgte vulkanudbruddet i år 43 f.v.t.

Nilen flød over

-De historiske kilder beskriver, hvordan de våde og ekstremt kolde vejrforhold gav dårligere høst, og hvordan Nilen flød over sine breder, ødelagde afgrøder og medførte sult blandt befolkningen, hvilket passer godt med vores resultater, siger Jørgen Peder Steffensen.

Selvom forskerne bag studiet vurderer, at mange forskellige faktorer bidrog til den romerske republik og det egyptiske kongeriges fald, tror de stadig, at Okmoks udbrud spillede en unægtelig stor rolle og deres opdagelse hjælper med at udfylde de huller, som der har været i historiebøgerne omkring denne periode, står der i pressemeddelelsen.