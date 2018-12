Isbjørneskind på skemaet

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 20. december 2018 - 14:28

I Ittoqqortoormiit har børnene udover de sædvanlige fag som matematik og grønlandsk også noget andet på skemaet. De prøver nemlig kræfter med et gammelt håndværk. De skal skrabe isbjørne-skind.

- Vi er meget glade for ordningen. Den giver os mulighed for praktisk at arbejde med lokal kultur og tradition, få fedt på fingrene, få lugten i næsen og mærke i håndled og arm, hvor krævende det er at arbejde med skind, i stedet for at læse om det i bøger eller se det på film, skriver Thorbjørn Ydegaard i en pressemeddelelse.

Skolen Ejnar Mikkelsenila Aluarpia har forhandlet sig til en ordning, hvor de hvert år har mulighed for at få et af skindene fra isbjørne, der er skudt i nødværge. Skindene må ikke forlade skolen eller bruges til noget kommercielt.

God oplevelse

Når skindet er færdigbehandlet bliver det lagt på en hundeslæde der står på skolens bibliotek. Her kan børnene sidde og nyde frugten af deres hårde arbejde, mens de læser en bog.

- Eleverne var vilde med oplevelsen, for det er trods alt de færreste, der tidligere har fået lov at ’lege’ med et dyrbart skind. De tog fat, de store hjalp de små og alle følte, at der kom et konkret resultat ud af skoledagen, skriver Torbjørn Ydegaard.

I Ittoqqortoormiit har man kvoter på isbjørnene, men når kvoten er brugt må der til tider nedlægges enkelte bjørne, der ikke kan skræmmes væk. Det er deres skind, som kommer skoleeleverne til gode