Isbjørnen udpeget som ambassadør

Blandt trofæjægere i Afrika er der et begreb: Big 5, som er de fem mest eftertragtede dyr at nedlægge med riffel. Heriblandt hører eksempelvis elefanten, næsehorn og løven.

Den britiske naturfotograf Graeme Green har lavet en alternativ Big 5, hvor der ikke skydes med krudt, men med kameraer, og hvor formålet er at øge bevidstheden om, hvilke trusler dyrelivet står over for med tab af habitat, menneskeskabte konflikter, krybskytteri, ulovlig handel og klimaændringer.

Afstemningen

Siden april 2020 har der været en afstemning på webstedet newbig5.com, hvor over 50.000 personer har deltaget verden over for at pege på de fem dyr, der skal være ambassadører for at sætte truslen mod dyrelivet på dagsordenen.

Projektet er blevet støttet af naturfotografer fra 120 lande.

Om projektet og de fem udvalgte dyr siger initiativtageren Graeme Green:

- Det er ikke blot nogle af de smukkeste dyr på planeten. Alle 5 står også over for alvorlige trusler mod deres eksistens. De nye store 5 er toppen af isbjerget. De står for alle skabninger på planeten, hvoraf mange er i fare. Fra bier til blåhvaler, alt dyreliv er vigtigt for balancen i naturen, sunde økosystemer og vor planets fremtid, siger Graeme Green i en pressemeddelelse.

Læs mere om projektet og nyd de mange flotte billeder: newbig5.com