Isbjørnefangere har udsigt til nyt tilskud

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 17. oktober 2019 - 12:07

Det fremgår af et svarnotat fra Naalakkersuisut i forbindelse med et beslutningsforslag, som Jens Napaattooq fra Partii Naleraq har fremsat.

Jens Napaattooq begrunder sig forslag med, at tilskuddet til garvning har til formål at kompensere fangerne for manglende indhandlingsmuligheder, som følge af det midlertidige forbud mod international handel med grønlandske isbjørneskind.

Fakta om isbjørneskind Fra 2008 til 2018 har kvoten for isbjørnefangst varieret fra 130 til 156. Der fanges gennemsnitligt ca. 94 % af kvoten om året. Great Greenland A/S oplyser, at ca. 15 % af de fangede isbjørne har været til garvning. Kilde: Jess Svane, Naalakkersuisoq for Erhverv

Jess Svane skriver i sit svarnotat forud for forslaget førstebehandling i Inatsisartut, at det er vigtigt, at skabe gode rammevilkår for erhvervsfangerne.

Udfordret økonomi

Selv om Great Greenlands økonomi igennem mange år har været udfordret og Selvstyret har været nødt til at spæde ekstra penge i kassen, så har selskabet i de seneste år formået at styre sin økonomi under bevillingsrammen.

- Skulle Inatsisartut ønske, at der gives indhandlingstilskud på isbjørneskind på 50 % af garvningsprisen, vil der forventeligt, ske en stigning i antallet af skind der sendes til garvning. Der vil derfor være behov for en bevilling, der kan dække afgifterne, såfremt ordningen fører til en stigning i antallet af skind, der ønskes garvet, oplyser Jess Svane og tilføjer:

Begrænsede udgifter

- Under alle omstændigheder vil forslaget dog kunne gennemføres inden for en begrænset økonomisk ramme, og Naalakkersuisut er indstillet på at indarbejde dette som et ændringsforslag til finansloven, såfremt Inatsisartut skulle ønske det.

Forslaget skal behandles i Inatsisartut på fredag den 18. oktober.