Isbjørne-sightseeing i Sydøstgrønland bliver muligt fra årsskiftet

Jensine Berthelsen Mandag, 16. oktober 2023 - 17:50

Grønland er et meget ønsket rejsemål for turister fra hele verden. Det gælder ikke mindst Sydgrønland, hvor turismeindustrien er i fremdrift.

En af produkterne bliver isbjørne-sightseeting i Sydøstgrønland. Det har Naalakkersuisut lige blåstemplet, ved at give South Greenland boat charter 44 eneretskoncession på det nye produkt.

Ejer af South Greenland boat charter 44, Poul-Erik Frederiksen er meget stolt over at selskabet nu har opnået den koncession efter næsten 10 års forberedende arbejde:

- Ideen opstod i 2015. Vi har siden da arbejdet målrettet for at få realiseret ideen, og nu i 2023 har vi opnået vores mål, og det er jeg meget glad for og stolt over. Det er vigtigt for mig at pointere at alle de operatører vi skal arbejde sammen med er hjemmehørende og grønlandske operatører. I mine øjne er det et gennembrud på ønsket om flere hjemmehørende skal varetage turismeerhvervet i landet, forklarer Poul-Erik Frederiksen, der er ejer af South Greenland boat charter 44 overfor Sermitsiaq.AG.

Eneret betyder forbud mod at sejle ind i fjordene for andre

Poul-Erik Frederiksen fortæller at det har taget sin tid at opnå koncessionen, blandt andet fordi flere love og regler skulle være på plads, før selskabet kunne opnå tilladelse. Frederiksen peger som eksempel på at isbjørne-sightseeing lovmæssigt ikke har været en mulighed før, men det er den nu.

South Greenland boat charter 44 har i forbindelse med koncessionen nemlig opnået at eksempelvis sejlskibe fra andre lande ikke længere kan sejle ind i koncessionsområdet. Her grafisk vist fra Naalakkersuisut:

Tusarfik: Naalakkersuisut

- Vi arbejder målrettet for at vores produkt er i overensstemmelse med bæredygtighedsmålene. Det betyder at vi vil værne om naturen og dyrene der lever i den vilde natur og at vi vil sørge for at ikke at forstyrre naturens orden i området. Det betyder samtidigt at det bliver et ekslusivt produkt, hvor vi ikke satser på nogen masseturisme, forklarer Poul-Erik Frederiksen.

Nu er dørene åbnet for isbjørne-sightseeing

I forbindelse med overleveringen af koncessionen til South Greenland boat charter 44, siger Naalakkersuisoq, blandt andet for turisme, Naaja H. Nathanielsen:

- Det glæder mig at vi kan give en lokalt forankret aktør bedre forudsætninger for at udvikle sin virksomhed. Isbjørne sightseeing er et unikt tilbud, som jeg forventer at mange vil være nysgerrige på. Og forventeligt vil det også skabe yderligere opmærksomhed på Sydgrønland som turistdestination, udtaler Naaja H. Nathanielsen (IA).

Samtidigt erklærer Naalakkersuisut at andre turismeoperatører i landet nu også kan søge om tilladelse til netop isbjørnesightseeing:

- Ønsker andre at tilbyde betalingsturisme for isbjørne sightseeing kan dette ske efter indhentning af en tilladelse. Tilladelse kan indhentes hos Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling. En forudsætning for at modtage en tilladelse er blandt andet at ansøger har fast bopæl i Grønland, siger Naaja H. Nathanielsen (IA) i forbindelse med offentliggørelsen af koncessionen.