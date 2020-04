Isbjørne set nær Qaqortoq

Jørgen Schultz-Nielsen / Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 14. april 2020 - 17:01

To isbjørne har i forhold til byen Qaqortoq befundet sig på den anden side af fjorden, og ifølge politikommissær Søren Hansen bevæger de sig nu længere væk fra Qaqortoq.

- Kvoten på isbjørne er jo opbrugt, så de må kun skydes, hvis der er tale om nødværge, oplyser Søren Hansen til Sermitsiaq.AG.

Stor opmærksomhed

- Der er en del, der er sejlet ud for at opleve isbjørnene, og hvis nogen opdager, at de kommer faretruende nær byen, så vil jeg opfordre dem til at kontakte politiet, så vi kan tage affære, siger politikommissæren.

Det er ikke et usædvanligt syn med isbjørne i området, når storisen trænger sig på.

30-årige Maali Filemonsen er en af tilskuerne, der fik lov til at overvære de to isbjørnes færden ved Qaqortoq fjord.

- Det er helt ubeskriveligt. Jeg er så glad og lykkelig, at jeg har sit de to isbjørne. Det har jeg aldrig forestillet mig, at jeg ville, siger Maali Filemonsen, der oprindeligt kommer fra Qeqertarsuaq men som nu bor i Qaqortoq.

Hun fortæller, at hun stadig er rørstrømsk over oplevelsen.

- I en alder af 30 oplever jeg endelig isbjørne på tæt hold, siger hun.