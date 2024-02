Isbjørn fanget i Sisimiut

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 15. februar 2024 - 11:45

Lars Berthelsen, kendt som Uno, var på vej ud og sejle for at fjerne is ved Sisimiut torsdag eftermiddag. Han havde ikke regnet med at se en isbjørn på en helt almindelig dag. Han blev dog ringet op om en isbjørn ved Sisimiut.

- Vi skulle fjerne is ved Sisimiut. Men der var nogen, som havde spottet en isbjørn ved Sisimiut med kikkert fra byen. Jeg blev ringet op og fik beskeden. Jeg kontaktede min ven, som sejlede ud med det samme, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Lars Berthelsen og vennen sejlede og der kom to joller med for at hjælpe med at fjerne is uden at ane, der var en isbjørn i området.

Det viste sig, at isbjørnen kun var to til fire kilometer fra Sisimiut.

Den første prik tættest mod byen er er den, hvor isbjørnen blev spottet med en kigger fra byen. Den sidste prik, er hvor isbjørnen blev skudt.

- Isen var tyk og isbjørnen løb længere væk. Vi havde svært med at nå isbjørnen. Nogle gange kunne vi ikke finde den, men heldigvis fandt vi den til sidst. Det var meget spændende, fortæller Lars Berthelsen om jagten.

Isbjørnen er mellem 2,50 og 2,70 meter, mener han.

Fyrværkeri

Borgere i Sisimiut jublede og fyrede fyrværkeri nede i havnen, da fangerne nærmede sig Sisimiut. Borgerne havde allerede fået besked om isbjørnefangsten.

- Jeg fik kuldegysninger, da jeg så mange mennesker og fyrværkeriet på vej ind til byen.

Borgere i Sisimiut skyndte sig ned til havnen for at lykønske og for at se isbjørnen, som fem fangere kom hjem med. Efter borgere fik lov til at røre isbjørnen og tage billeder samt med isbjørnen, gik fangerne i gang med at flænse isbjørnen.

Isbjørnen var stadig varm, da de gik i gang med flænsning for øjnene af fascinerede tilskuere.

- Jeg tror, den har været i land, da dens mavesæk var fyldt med græs. Men den var meget tyk.

Borgerne har fået mulighed for at købe kødet, oplyses det.